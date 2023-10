Sturm-Coach Ilzer: „Großartiger Europacupabend“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Ein großartiger Europacupabend. Wir haben immer an uns geglaubt und eine große Energieleistung abgeliefert. In Rückstand und in Unterzahl war es eine extrem schwierige Situation, Atalanta war schwer zu verteidigen. Das Spiel hatte viele Phasen, es war auch eine Frage, wie können wir Atalanta den Rhythmus nehmen und wie gelingt es, in Rückstand liegend das Spiel zu stabilisieren. Wir haben dann gefühlt, dass Atalanta nicht mehr so energisch auf das dritte Tor gespielt hat und das wollten wir nützen. Beide Elfmetersituationen gehen in Ordnung. Ich freue mich, dass Wlo (Wlodarczyk) in dieser Drucksituation cool geblieben ist. Wir haben noch zwei schwierige Auswärtsspiele, wir haben vier Punkte, an unserer Ausgangslage hat sich nicht viel geändert. Wenn wir Zweiter werden wollen, müssen wir auswärts etwas mitnehmen.“