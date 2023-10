Aktivisten sorgten für Chaos bei Landtagssitzung

Eine orange besprühte Fassade am Landhaus in St. Pölten, der Brunnen an der Traisen mit giftgrüner Farbe gefärbt: Klimaaktivisten der Letzten Generation sorgten einmal mehr in der Landeshauptstadt für Aufsehen. Mit ihrem Protest haben sie am Mittwoch sogar für eine Unterbrechung der laufenden Landtagssitzung gesorgt. Mit einem Taschenalarm sowie Zwischenrufe sorgten sie im Inneren des Gebäudes für einen lautstarken Boykott. Beim Thema „Günstige Energie statt Klima-Hysterie“ legten die Aktivisten mit Zwischenrufen von der Besuchergalerie aus los. Und zwar aus einem guten Grund: Der Protest diene dazu, „die Klimakatastrophe auf die Tagesordnung zu setzen und politische Maßnahmen gegen die Zerstörung einzufordern - allen voran die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Klimarat“.