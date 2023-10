Skihalle in Österreich: „Warum nicht in Wien?“

„Unser Anspruch sind Kugeln“

Nach einer Ski-WM ohne Goldmedaille und einem Winter mit nur sieben Weltcupsiegen hofft Stadlober auf eine Steigerung in der Alpin-Sparte. „Es war keine schlechte Saison, aber es war nicht die, wie sie unser Anspruch ist. Der Alpinsport ist unser Flaggschiff. Unser Anspruch sind mehrere Siege und Disziplinenwertungen - also Kugeln - zu gewinnen“, sagte die ÖSV-Präsidentin vor der am Wochenende in Sölden beginnenden Weltcup-Saison.