Bankrotterklärung für den Wiener Fußball droht!

Das war früher nicht der Fall, meiner Meinung nach konnte Salzburg diesmal die Abgänge nicht so wie früher eins zu eins ersetzen - die Mannschaft ist sehr, sehr jung, Sturm kann dies diese Saison absolut nutzen, davon bin ich überzeugt. Auch wenn Salzburg die Möglichkeit hat, in der Winterpause nachzulegen, das Geld dazu haben sie in der Kassa.