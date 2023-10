Weltrekord-Torschützin beendet Teamkarriere mit 40

Bei den anstehenden Test-Länderspielen gegen Brasilien am 28. Oktober in Montreal und 31. Oktober in Halifax wird sie wohl noch zum Einsatz kommen, zudem dann auch in noch nicht fixierten „Abschiedsspielen“ im Länderspielfenster zwischen 27. November und 5. Dezember. Sinclair wurde 2021 in Tokyo mit dem Nationalteam Olympiasiegerin, sechsmal nahm sie an Weltmeisterschaften teil, mit Rang vier 2003 als Highlight. Ihre Teamkarriere hatte im März 2000 im Rahmen des Test-Turniers Algarve Cup als 16-Jährige begonnen.