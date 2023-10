Wirbel um Pro-Palästina-Post: „Wir gegen die Welt“

Riesen-Wirbel um Bayern-Spieler Noussair Mazraoui: Der Abwehrspieler der Münchner hat am Wochenende in Social-Media-Postings zum Krieg im Nahen Osten Stellung genommen - und dabei mit seiner Positionierung für Irritationen gesorgt! Der Marokkaner ließ nicht nur erkennen, die Hauptschuld an der Eskalation bei Israel zu sehen, sondern meint auch das Opfer einer Verschwörung der ganzen Welt zu sein …