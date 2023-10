„Leiti“ fliegt mit neuen Flügeln

„Sehr positiv gestimmt“

Der Geburtstermin ist für Ende März anberaumt. In diese Zeit fällt auch das Weltcupfinale in Saalbach, das Leitinger als großes Ziel für die kommende Saison ausgibt. Fürs Heimrennen im WM-Ort 2025 muss sich der 32-Jährige seinen Fixplatz aber erst erarbeiten. Wie auch für den Auftakt in Sölden in eineinhalb Wochen. Weshalb „Leiti“, der noch auf der Suche nach einem Kopfsponsor ist, sich am Donnerstag in einer internen Quali gegen die Konkurrenz durchsetzen muss. „Ich bin positiv gestimmt“, sagt der Riesentorläufer, der heuer zuschlagen und nicht viel taktieren will. Mit neuen Flügeln fällt das auch sicher ein großes Stück leichter.