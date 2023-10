Foxconn plant „KI-Fabriken“ mit NVidia-Hardware

Der weltgrößte Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn will vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) profitieren und sich ein weiteres Standbein schaffen. Gemeinsam mit dem Chip-Hersteller NVidia kündigte der offiziell als Hon Hai firmierende taiwanesische Konzern am Mittwoch den Bau von „KI-Fabriken“ an.