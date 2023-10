AVL baut Wasserstoff-Rennmotor mit Super-Leistung

Erster AVL-Rennmotor

AVL-Motorsportdirektorin Ellen Lohr sagte: „Das Ziel von AVL Racetech ist es, den Motorsport in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Mit der Entwicklung unseres ersten unter unserem eigenen Namen entwickelten Rennmotors sind wir der Umsetzung dieser Vision wieder ein Stück nähergekommen.“ Neben dem Humda Lab waren auch die steirische M&H mit Sitz in Ilz, Ventrex sowie die Weissgerber Engineering GmbH an dem Projekt beteiligt. Nächstes Etappenziel in der Weiterentwicklung sei die Erprobung des neuen Motorkonzepts in einem Fahrzeug auf der Rennstrecke, sagte Lohr auf Nachfrage.