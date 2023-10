Sportclub unter Schock: „Sind in Gedanken bei dir“

Nach dem Unglück herrschte betroffene Stille in der Kabine. Jürgen Csandl, seit Kurzem Trainer, lange Teamkollege von „Dimi“, erzählt der „Krone“: „Ich will gar nicht daran denken, ich hab einfach nur noch geheult, war so geschockt. Da hilft nur noch beten, dass er einfach ganz normal wieder zurückkommen kann. Wir sind alle in unseren Gedanken bei dir, Philip!“ In den Gesprächen mit Csandl und Vizepräsident David Krapf Günther ist deutlich zu spüren, wie nahe der gesamten Sportclub-Familie die Sache geht.