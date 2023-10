Heli-Einsatz und Abbruch: Sport-Club-Profi im Koma

Dramatische Szenen in der Regionalliga Ost! Bei der Partie am Samstagnachmittag zwischen dem Wiener Sport-Club und TWL Elektra Wien blieb WSC-Kapitän Philip Dimov nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Gegenspieler regungslos am Boden liegen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Partie wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen. Er befinde sich aktuell im künstlichen Koma und sei in den besten medizinischen Händen, so der Traditionsverein in einem ersten Update.