Wölfe im Schafspelz: Das sind die „Neuen Rechten“

Sie tauchen auf Zeltfesten in den Bundesländern auf, organisieren Demos, die sich gegen die Regierung richten, schrecken vor Anwerbe-Aktionen an Schulen nicht zurück. Die Rede ist von den Männern und Frauen der „Identitären Bewegung Österreichs“, kurz IBÖ. Beziehungsweise „Die Österreicher - DO5“, wie deren Ableger heißt, seit es den „Identitären“ politisch zu heiß wird. In Zukunft wird die selbst ernannte „Bewegung“ noch stärker ins Visier der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) genommen, wie deren Chef Omar Haijawi-Pirchner bei einer Diskussion in einem Wiener Hotel verlautbarte.