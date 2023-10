Super-Choreo und Aufstellung erst nach der Hymne

Das komplette Happel-Stadion in Rot-Weiß-Rot getaucht, eine super orchestrierte Choreographie im Fan-Sektor - „zu unserem letzten Tanz strahlt der Löwe in vollem Glanz“ ließ ließen die „Hurricanes“ via Spruchband in Anlehnung an das Fanclub-Maskottchen wissen. Ein würdiger Empfang für die stark ersatzgeschwächte Nationalmannschaft. Deren nicht einsatzfähige Stars allerdings trotzdem im Stadion waren. Marko Arnautovic, David Alaba, Michael Gregoritsch - alle ließen sich vor Anpfiff am Stadionrand blicken und von den Fans feiern.