Österreich gegen Belgien um EM-Ticket ab 20.45 Uhr

Zwei Punkte fehlen Österreichs Fußball-Nationalteam noch, um die Teilnahme an der EM 2024 zu fixieren. Mit einem Heimsieg gegen Belgien hätte die Rangnick-Truppe das Ticket für das Turnier in Deutschland in der Tasche. Auch der Gruppensieg wäre dann in Griffweite. Das hätte für die Setzung bei der EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg große Bedeutung. Diese richtet sich streng nach dem Abschneiden in der Qualifikation. Das Hinspiel in Belgien endete 1:1.