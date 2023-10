WM-Bewerbung: ÖSV gibt der Ramsau Hausaufgaben

Finanzierung wird zum Kraftakt

Alois Stadlober, Obmann des Wintersportvereins Ramsau und treibende Kraft hinter der WM-Bewerbung, rechnet damit, dass die Forderungen Anfang kommender Woche in der Ramsau eintrudeln. „Ich habe bereits mit dem Bürgermeister, Vertretern der Erlebnis-Region Dachstein und des Landes Steiermark telefoniert. Jetzt liegt es an uns allen, zu beweisen, dass wir diese WM wollen“, so Stadlober.