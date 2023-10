Messerschleifer bei Parteiveranstaltung

Schon in anderen Bundesländern war Kickl in Begleitung angekündigt: Eine Schneiderin würde bereitstehen und den Gästen die Hosenbünde enger oder vielleicht auch weiter machen, Knöpfe annähen oder Röcke kürzen. Die PR-Aktion soll laut FPÖ ein Zeichen der Nachhaltigkeit sein. So weit, so harmlos. Doch für Bregenz war keine Schneiderin angekündigt, sondern ein Messer- und Scherenschleifer. Laut Einladung, die von diversen Blauen auf den Sozialen Medien gepostet wurde, solle man „stumpfe Messer und Scheren vor der Veranstaltung abgeben und danach ’scharf’ nach Hause bringen!“