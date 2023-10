Wenn Jubiläumspfiff, dann für Österreich

Und wie ist der spanische Señor so als „Kartenspieler“? Er verteilte in den 449 Spielen 2330 Gelbe Karten (im Schnitt über fünf Verwarnungen pro Spiel), 78-mal zeigte er Gelb-Rot, 55-mal zückte er den roten Karton. Auf den Elfmeterpunkt zeigte er bisher 149-mal - kommt es heute zum Jubiläum, also zu Elferpfiff Nummer 150, dann hoffentlich für Österreich ...