Ewig in Erinnerung! Gibt’s „Quali-Party“ in Wien?

Die Anspannung ist groß, es kribbelt bei den Fans. Top-Einschaltquoten im TV, das Happel-Oval in Wien ist seit Wochen ausverkauft. Mit einem Heimsieg gegen Belgien vorzeitig das EM-Ticket zu lösen, wäre die perfekte Inszenierung. Viele „Quali-Partys“ gab es in den letzten vier Jahrzehnten in Wien ohnehin nicht.