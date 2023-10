„Erwin erklärt“ die Arbeit nahe am Menschen

Wer einen Angehörigen hat, der professionelle Betreuung benötigt, weiß, wie qualitativ hochwertig die Arbeit der selbstständigen Personenbetreuer in Niederösterreich ist. Der Obmann der Wirtschaftskammer-Fachgruppe, Robert Pozdena, erklärt: „Die Personenbetreuung ist im wahrsten Sinn des Wortes nah am Menschen.“ Jetzt wird die Arbeit der in der Mehrzahl weiblichen Personenbetreuer mit einem weiteren Service der WK unterstützt.