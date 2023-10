PlayStation 5 wird schlanker, erhält mehr Speicher

Sony will das neue PS5-Modell zuerst in den USA auf den Markt bringen. Dort wird die neue Version ab November verkauft. Im Rest der Welt soll das neue PS5-Modell in den folgenden Monaten eingeführt werden. Die bisherige Version wird nicht mehr weiterproduziert. Sobald die Lagerbestände ausverkauft sind, wird es nicht mehr angeboten.