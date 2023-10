Schildkrötenbaby schlüpfte in Garten aus dem Ei

Züchter ist besorgt

Insgesamt 14 dieser wundersamen Vierbeiner tummeln sich in ihrem von Besitzer Siegl liebevoll strukturierten Biotop direkt vor der Haustür. Irgendwann dürfte es zwischen einem Männchen und einem Weibchen gefunkt haben. Jedenfalls krabbelte aus dem Salatbeet plötzlich der Neuankömmling der Familie hervor. Rasch stand fest – „Sepperl“ war in einem von der Mama gegrabenen Gelege aus dem Ei geschlüpft. Dass es sich um einen Buben handelt, steht für Siedl deswegen fest, weil es jetzt im Boden unter 30 Grad hatte und bei diesen Temperaturen – auch in der freien Natur – nur Manderl geboren werden. Genau dieser Umstand macht dem Züchter allergrößte Sorgen. Denn, weil es durch den Klimawandel immer wärmer wird, könnte die Spezies eben aus Mangel an Herren der Schöpfung in ihren Ursprungsgebieten bald aussterben!