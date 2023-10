Krebspest in See nahe Tiroler Grenze ausgebrochen

Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung

Grund für diese drastische Maßnahme: Die Sporen der Krebspest seien in der Lage, „bis zu 14 Tage im feuchten Milieu zu überdauern und sind dann noch infektiös. So kann durch menschliches Tun die Krebspest relativ leicht in benachbarte Gewässer mit einer Edelkrebspopulation verschleppt werden, die dann ebenfalls ausradiert werden würde.“