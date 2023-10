Neuer Termin für Israels EM-Quali-Spiel steht fest

Nach dem Raketenangriff auf Israel ist das für Donnerstag angesetzte Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz in Tel Aviv auf den 15. November verschoben worden. Das teilte die UEFA am Dienstag mit. Auch weitere angesetzte Spiele in Israel in den kommenden zwei Wochen sind aufgrund des Konflikts bereits verschoben worden.