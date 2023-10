ORF-Abgabe fällt - wer jetzt draufzahlen muss!

Ein großer Tag für den ORF - und auch in Wien hat sich gestern einiges getan. Denn es wurde bekannt: Die Landesabgabe auf die ORF-Gebühr ist mit 1. Jänner 2024 Geschichte. Bislang zahlten die Wiener 5,80 Euro pro Monat bzw. rund 70 Euro im Jahr. Das läpperte sich in der ganzen Stadt auf 36 Millionen Euro jedes Jahr, die Wien mit den ORF-Sehern zusätzlich verdiente. Der jetzigen Entscheidung war ein politischer Streit voraus gegangen. Die Neos, also der Koalitionspartner der SPÖ, waren strikt gegen die Landesabgabe - um die Wiener in Zeiten der massiven Teuerung zu entlasten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.