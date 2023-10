Tickets für das Wiener Traumfinale gewinnen

Dominic Thiem, Novak Djokovic, Pete Sampras, Andre Agassi haben es in ihren Karrieren geschafft, am Center Court in der Wiener Stadthalle die Erste Bank Open zu gewinnen. Andy Murray und Jürgen Melzer konnten sich sogar zweimal zum Sieger küren. Wer dieses Jahr der Sieger des ATP 500 Turniers werden wird und den Pokal in die Höhe stemmt, entscheidet sich im großen Finale am 29. Oktober.