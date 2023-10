„Beängstigend“: Helmut Marko huldigt McLaren-Duo

Bemerkenswerte Formkurve

„Die McLarens waren sehr, sehr schnell. Das war ein hartes Rennen“, sagte der gekrönte Verstappen nach seinem 14. Saisonsieg und zeigte sich vor allem von Rookie Piastri beeindruckt. In den ersten acht Rennen holten der Australier Piastri und der Brite Norris gemeinsam nur 17 Punkte, nach dem 17. von 22 Saisonrennen stehen 219 zu Buche. Norris schaffte es als Dritter nun dreimal in Serie auf das Stockerl, und auch der Sonntagszweite Piastri wird immer schneller. Zusammen zelebrierten sie auf dem Lusail International Circuit 500 Podestplätze in der F1-Geschichte für McLaren.