Gammelfleisch-Skandal: „Idiot nahm falschen Lkw“

Zwei Tonnen Gammelfleisch - alles außer Schwein - am Weg nach Linz abgefangen. Die Schlagzeile am Samstag regte auf, und gestern traf die „Krone“ jenen 50-jährigen Händler in Linz, der die „Fuhr“ in Auftrag gegeben hatte. „Ich bin seit 22 Jahren im Geschäft, und das ist das erste Mal, dass ich Probleme mit der Lebensmittelaufsicht habe“, sagt der türkischstämmige Linzer, der einen Supermarkt betreibt.