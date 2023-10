7 Baustellen | „Schwachsinnig“

„Schwachsinnig“. Von der „deppaten“ Fußball-WM war gestern hier die Rede, vom vielkritisierten Irrsinn, die Weltmeisterschaft 2030 auf drei Kontinenten auszutragen, in den südamerikanischen Staaten Argentinien, Paraguay und Uruguay, in Europa in Spanien und Portugal und in Afrika in Marokko. Der höchst umstrittene FIFA-Boss Infantino bejubelt sich in diesem Zusammenhang für seinen „geschichtsträchtigen“ Coup. Von globalem Jubel kann allerdings keine Rede sein. Der österreichische Fußballchef, ÖFB-Präsident Mitterdorfer, etwa erinnerte an die „soziale und gesellschaftspolitische Verantwortung“ des Fußballs, daran, dass auch Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit wesentlich zu beachten seien - und genau deshalb sei die Ausrichtung einer WM auf drei Kontinenten zu hinterfragen. Noch viel drastischere Worte Fanden Poster zum gestrigen Newsletter. Da heißt es etwa „unfassbar“, „unerträglich, diese Selbstherrlichkeit“, „schwachsinnig bis obenhin“, oder „Infantino, der Name passt - infantil, kindlich“. Andererseits: Erinnern wir uns an die völlig zu Recht heftigst kritisierte WM in Katar. Angeschaut haben wir uns das Spektakel ja erst wieder…