„Deppate“ Fußball-WM | Land des Lächelns

„Deppate“ Fußball-WM. Die sind ja deppat! Ein direktes, aber zutreffendes Urteil so vieler Menschen zur Entscheidung des Weltfußballverbands FIFA, die Herren-Fußball-Weltmeisterschaft 2030 auf drei Kontinenten auszutragen. Der korrupte Verein - darf man das ohne Klagsgefahr sagen? - also, sagen wir lieber, die zu Recht immer wieder in Misskredit geratende FIFA unter ihrem korrupten, pardon, immer wieder zu Recht in Misskredit geratenden Boss Gianni Infantino bejubelt sich selbst für ihren „geschichtsträchtigen“ Coup, für einen Gigantismus, den es bisher (zum Glück) noch nie gegeben hat: Gespielt werden soll in den südamerikanischen Staaten Argentinien, Paraguay und Uruguay, in Europa in Spanien und Portugal und in Afrika in Marokko. Warum nicht auch in Asien und Australien, muss man sich fast fragen. In Wahrheit fragt man sich vor allem: Was soll das? In Zeiten des Kampfes gegen den Klimawandel, mit einem Zwischenzieldatum 2030, bis zu dem viele Maßnahmen greifen müssen, schickt man die Fußballtrosse samt Fans per Jets durch die ganze Welt. Aber wie jubelt Infantino? „2030 werden wir einen einzigartigen globalen Fußballabdruck erleben.“ Es wird vor allem ein enormer Klima-Fußabdruck. Was soll man - siehe oben - dazu sagen? Die sind deppat!