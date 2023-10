Warum Landesvize Pernkopf jetzt „auf Aufriss“ geht

Vierzig Gemeinden zeigten Interesse

Ein Dutzend Gemeinden setzen bereits Entsiegelungen um, vierzig weitere haben sich seit Projektbeginn im Dezember des Vorjahres über Fördermöglichkeiten, die bis zur Hälfte der Gesamtkosten gehen, informiert. So kann nach der Umgestaltung des Waldviertler Freibades Horn nun auch der dortige Parkplatz wieder als freiere Fläche aufatmen. „Wir wollen nicht unnötigen Boden versiegeln, sondern unterstützen Horn dabei, ehemals verbaute Flächen wieder aufzureißen und wasserdurchlässig zu machen“, betont Pernkopf. Vor Ort entsteht so ein besseres Mikroklima, weiß auch Stadtchef Gerhard Lentschig: „Das macht den Platz klimafitter, rund 80 Prozent des Regenwassers können so direkt gespeichert werden.“