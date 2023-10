Live-Talk: Warum sind Sie in der Krone-Community?

In unserem Live-Talk wollen wir „Krone“ und „Community“ zusammenbringen. Deshalb laden wir Sie ein, am Mittwoch, dem 11. Oktober, ab 10 Uhr hier gemeinsam mit dem „Krone“-Team ins Gespräch zu treten. Diesmal möchten wir von Ihnen wissen: Warum sind Sie Teil der „Krone“-Community? Sind es die Artikel, die Sie dazu bewegen, aktiv am „Krone“-Forum teilzunehmen? Oder doch die Diskussionen mit den anderen Lesern? Was hat Sie heute bewegt, auf krone.at vorbeizuschauen? Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch!