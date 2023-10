Drei Festnahmen nach tödlichen Schüssen in Bangkok

Der Vorfall hatte das Königreich kurz vor dem ersten Jahrestag einer anderen grausamen Gewalttat erschüttert: Am 6. Oktober 2022 hatte ein ehemaliger Polizeibeamter in einer Kindertagesstätte im Nordosten des Landes 36 Menschen getötet, die meisten davon Kinder. Waffengewalt ist in Thailand relativ häufig. 2021 sollen rund 7,2 Millionen Schusswaffen in privaten Händen gewesen sein. Statistisch kam auf jede zehnte Person eine Schusswaffe.