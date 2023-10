Kein Weltcupstart für Schweizer Speed-Spezialisten

Zur Erinnerung: Nur ein Jahr nach Kryenbühls Horrorsturz in Kitzbühel (Gehirnerschütterung, Schlüsselbeinbruch, Kreuz- und Innenbandriss) brach sich der mittlerweile 29-Jährige 2022 beim Europacup-Super-G in Saalbach-Hinterglemm das Becken. Wenig später folgte auch noch ein weiterer Kreuzbandriss beim Super-G in Bormio. Keine einfache Zeit für den dreifachen Abfahrts-Podestfahrer ...