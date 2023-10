Ab 21 Uhr LIVE: FC Toulouse gegen den LASK

Nach dem Duell mit dem FC Liverpool (1:3) wartet auf den LASK am zweiten Spieltag der Fußball-Europa-League ein deutlich leichteres Kaliber. Die Linzer gastieren beim FC Toulouse und rechnen sich gegen den französischen Cupsieger Chancen auf die ersten Punkte in der Gruppe E aus. „Wir wollen etwas mitnehmen, brauchen aber dazu eine bessere Leistung als gegen Wolfsberg“, erklärte Kapitän Robert Zulj. Der LASK hatte am Samstag beim WAC enttäuscht und mit 1:2 verloren. Das Match aufarbeiten und die Lehren daraus ziehen, um sich in Toulouse wieder von einer besseren Seite zu zeigen, war in den vergangenen Tagen angesagt. „Wir wollen weiter an der defensiven Stabilität arbeiten und gute Energie haben. Es läuft nicht immer alles rund. Wir müssen den Kopf oben halten“, sagte Thomas Sageder.