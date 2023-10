Pflegeheim Pitztal als regionales Flaggschiff

Wirklich ein großer Schritt?

Ob es wirklich ein „großer Schritt“ ist, wird nicht nur in der Bauernschaft angezweifelt. Gesetzlich verpflichtend ist nämlich nur die Kennzeichnung „EU“ oder „nicht EU“. Das sei bei den Verhandlungen der kleinste gemeinsame Nenner gewesen, sagt der Imster Kammerchef Otmar Juen. „Wenn das draufsteht, weißt du eh, dass es von weit herkommt“, mutmaßt Küchenchef Mair, der klarstellt, dass dies in Arzl keine Option wäre. Was nur irgendwie möglich ist, werde bei den Bauern der Region gekauft. „Die Marillen sind beispielsweise aus Tarrenz“, ergänzt Bezirksbäuerin Andrea Lechleitner. In Arzl werde sogar der Produzent namentlich angeführt, weil man „stolz darauf ist“.