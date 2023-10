Rätselraten um Torjubel bei Bayern-Ausgleich

Doch dann das Rätsel: Der 23-fache DFB-Teamspieler wurde beim Jubel so richtig wütend. Als er in Richtung Laimer schaut, fängt er an zu brüllen - wohl vor Erleichterung. Als dann noch Kollege Noussair Mazraoui dazustößt, reißt sich Musiala weg und geht wütend in Richtung Anstoß.