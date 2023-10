CL-Konferenz mit Bayern und Real - ab 21 Uhr LIVE

Probleme gegen Topteams

Die Bayern wollen in Dänemark ihre Rekordjagd fortsetzen. Der deutsche Meister ist seit 35 Gruppenspielen in Europas Königsklasse ungeschlagen (32 Siege, 3 Unentschieden). Die letzte Niederlage liegt inzwischen sechs Jahre zurück, als man am 27. September 2017 Paris Saint-Germain mit 0:3 unterlag. Allerdings sind die Bayern mit Konrad Laimer nach dem 2:2 gegen Leipzig und Rang drei in der Bundesliga-Tabelle nicht restlos glücklich. „Wir haben momentan noch Probleme, gegen die Topteams das über 90 Minuten konstant zu gestalten“, meinte Joshua Kimmich.