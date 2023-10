Aufregung um Elfer-Entscheidung nach VAR-Eingriff

Was war passiert? In der 48. Minute ging Simic beim Stand von 2:0 für Real Sociedad im Strafraum der Basken zu Boden und der Schiedsrichter zeigte auf den Elferpunkt. Keeper Remiro hatte den Salzburger nach Ansicht des Unparteiischen zu Fall gebracht, nachdem Simic zuvor bereits von Abwehrspieler Zubeldia am Arm gehalten worden war.