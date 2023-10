Land Tirol mit Zuschüssen für Heizen und Wohnen

Knapp 55.000 Anträge gingen bislang beim Land Tirol für den Tirol-Zuschuss ein. Dieser setzt sich aus einem Heizkostenzuschuss für niedrigere Einkommen und einem einkommens- und haushaltsgrößenabhängigen Wohnkostenzuschuss zusammen. „Wir haben 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um so viele Menschen wie möglich in Tirol zielgerichtet mit dem Tirol-Zuschuss zu unterstützen. Ich appelliere an alle, die bezugsberechtigt sind, diese Gelder auch abzuholen“, sagt LH Anton Mattle.