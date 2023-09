Billard: Maximilian Lechner bei US Open Fünfter!

„Das ist, finde ich, schon eine unglaubliche Leistung!“

„Im Großen und Ganzen bin ich jetzt drei Mal in Serie bei den US Open zumindest bis ins Viertelfinale gekommen. Das ist, finde ich, schon eine unglaubliche Leistung von meiner Konstanz her. Ich fühle mich gut am Tisch, freue mich jetzt schon auf den nächsten Major Event in Vietnam.“ Für Mario He endeten die US Open im Achtelfinale, er wurde Neunter.