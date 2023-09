So steht es um Alleinerziehende in Österreich

Das Kind in betreuende Hände abgeben, hinsetzen und entspannen, sich einmal von hinten bis vorne bedienen lassen - völlig utopisch im Alltag vieler alleinerziehender Eltern, aber am Donnerstag mal einen ganzen Nachmittag lang Realität. Beim Internationalen Tag der Alleinerziehenden (IDSP), der am 28. September und in Wien bereits zum vierten Mal begangen wird, sollen Alleinerziehende Zeit finden, sich selbst zu feiern - und die Dauerüberlastung kurz zu vergessen.