Ajax kassiert Rekord-Niederlage gegen Trauner-Klub

Nach Sportdirektor auch Aufsichtsratsvorsitzender weg

Während Feyenoord auf Platz drei liegt, vertieften sich die Sorgenfalten bei der Ajax-Führung. Der niederländische Rekordmeister liegt in der 18er-Liga derzeit nur auf Tabellenplatz 14 und hat unter Trainer Maurice Steijn nur eines der ersten fünf Ligaspiele gewonnen. Sportdirektor Sven Mislintat, der Steijn geholt hatte, war am Sonntag entlassen worden, am Mittwoch trat dann der Aufsichtsratsvorsitzende Pier Eringa seinen Rückzug an.