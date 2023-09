Ajax-Beben: Deutscher Sportdirektor muss gehen

Negativschlagzeilen

Mislintat sorgte in den vergangenen Wochen für Negativschlagzeilen. Sowohl Ajax als auch sein Ex-Klub VfB Stuttgart leiteten Untersuchungen gegen ihn ein. Der Hintergrund: Mislintat hält Anteile am Fußballdaten-Analyse-Unternehmen Matchmetrics. Im Juni stieg allerdings auch die Spielerberatungsagentur AKA Global mit ein, wovon Ajax keine Kenntnis gehabt haben soll. Das große Problem: Im Sommer wechselte Borna Sosa, der von AKA Global vertreten wird, für acht Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Amsterdam - ein möglicher Interessenskonflikt steht im Raum. Nun folgte also die Entlassung ...