Marc Marquez: „Unnötig, 2024er Honda zu testen“

„Fühle mich nicht wohl“

Bei einem Test in Misano hatte der 30-Jährige Mitte September erstmals auf dem Bike für die kommende Saison Platz genommen, das Abenteuer allerdings schon bald wieder für beendet erklärt. „Ich fühle mich auf dem 24er Prototyp nicht wohl, weshalb ich es nicht für nötig halte, diesen weiterhin zu testen“, so die Begründung des achtfachen Weltmeisters. Um sich für nächstes Jahr an das Motorrad zu gewöhnen, wird Marquez, jedoch nicht daran vorbeikommen, es hin und wieder zu fahren. Es sei denn, er will 2024 gar nicht für Honda an den Start gehen ...