Neuseeländer besiegt! Rodionov im Astana-Hauptfeld

Der österreichische Davis-Cup-Spieler Jurij Rodionov hat beim ATP-Tennisturnier in Astana die Qualifikation gemeistert. Der 24-Jährige besiegte am Mittwoch den Neuseeländer Rubin Statham mit 7:6(6),6:4 und steht so wie Dominic Thiem und Sebastian Ofner im Hauptfeld des 250er-Hartplatzbewerbs.