Irene Fuhrmann (ÖFB-Teamchefin): „Es war ein sehr emotionaler Abend. Ich denke, wir haben heute Historisches erlebt. Ich möchte an alle Verantwortlichen ein großes Dankeschön richten. Wir haben so lange gekämpft für so einen Abend und deshalb tut mir die Niederlage für die Fans umso mehr leid. Es ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. Wir müssen uns in Zukunft von Beginn an mehr zutrauen. Man hat heute gesehen, dass wir mittlerweile in der Lage sind, einen so starken Gegner wirklich auch phasenweise zu bespielen.“