Die Nase ein Striezel und Wangen aus Zimtschnecken

Der bekannte Wiener Künstler René Marcel Rivière malte im Auftrag des Paneum zwei Gemälde im Stil von Arcimboldo. Nun wurden die altmeisterlichen Gemälde enthüllt. Die beliebte „Wunderkammer des Brotes“ öffnet am Samstag, 7. Oktober, wenn die „ORF-Lange Nacht der Museen“ stattfindet, seine Türen bis morgens in der Früh - so wie 42 weitere Museen und Kulturhäuser in Oberösterreich.