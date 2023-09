Wer schaut auf Hans Holleins Erbe?

Als ich mit Hans Hollein knapp vor seinem Tod das letzte Mal sprach, machte er sich Sorgen um sein Vermächtnis. Hatte er doch erlebt, wie zwei seiner international viel diskutierten und bewunderten Hauptwerke in Wien ganz oder teilweise demoliert wurden: das Österreichische Verkehrsbüro im Heinrichhof (1976/79), eine imposante Glashalle mit golden leuchtenden Palmen und indischem Pavillon, wurde skandalöserweise zerstört. Die Versatzstücke landeten irgendwo. Und im Haas-Haus am Stephansplatz (1985/90) riss man 2002 das imposante, konisch sich nach oben öffnende Atrium mit Glaskuppel, großzügigen Marmortreppenanlagen, Balkonen und einer Licht spendenden Monumentalskulptur heraus - das Haas-Haus wurde leider erst um 2013 unter Denkmalschutz gestellt. Weltstadtarchitektur wurde da des Geschäftes wegen zugunsten eines Textilunternehmens zu einem Provinzladen demoliert. Wie so oft in Wien. Was auch international böse kommentiert wurde.