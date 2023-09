Rapid: „Falscher Alarm“ passte zu Spektakel

… und dann auch auf dem Rasen. Wo Sturms Trainer Christian Ilzer im Vergleich zum Europacup-Donnerstag seine Elf an vier Positionen veränderte. Und auch das 1:0 erzielte. Allerdings durch David Schnegg ins eigene Netz. Prass glich aber postwendend aus. Danach war es ein offener Schlagabtausch. Wobei Matthias Seidl vom Fünfer die größte Chance (72.) ausließ. Also zumindest bis zur Feuerwerks-Rakete von Fally Mayulu. Wobei auch Strunz in Minute 102 den Matchball am Fuß hatte.