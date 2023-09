22-jähriger Wiener nach Foul auf Intensivstation

Schreckliche Momente in Wiens Fußball-Stadtliga. Im Duell zwischen dem ASV 13 und 1980 Wien war es am Samstag zu einem Zusammenprall zweier Spieler gekommen, bei dem ein 22-Jähriger zu Boden ging und regungslos am Boden liegen blieb. Er wurde umgehend mit dem Rettungshubschrauber auf die Intensivstation gebracht, die Partie wurde abgebrochen.